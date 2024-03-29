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Обсуждены перспективы спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко - ФОТО

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29 Марта 2024 21:14
Обсуждены перспективы спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного Посла Марокко в Азербайджане Мохаммеда Адиля Эмбарша.

Как сообщает İdman.biz, встретивший гостя министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере молодежной политики и спорта в нашей стране.

Посол поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

Во встрече также приняли участие заместители министра Мариана Василева, Индира Гаджиева и заместитель посла Лейла Буледжиуш.

İdman.biz

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