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89 бодибилдеров выступят в Кубке Азербайджана - ФОТО

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28 Апреля 2024 14:22
89 бодибилдеров выступят в Кубке Азербайджана - ФОТО

Сегодня на Национальной арене гимнастики пройдет Кубок Азербайджана по бодибилдингу и фитнесу.

Как сообщает İdman.biz, медали будут разыграны в 18 категориях, включая семь абсолютных.
Всего в Кубке примут участие 89 спортсменов.

«Уже можно говорить о том, что Кубок страны превзошел все наши ожидания по количеству участников как в целом, та и в отдельно взятых категориях. Сам по себе тот факт, что наше мероприятие впервые пройдет на Национальной арене гимнастики - одной из лучших арен страны, уже накладывает дополнительную ответственность и обязательства», - отметил перед началом соревнования президент национальной федерации Рауф Буняталиев.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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