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Объявлена ​​позиция Рафаэля Физиева в рейтинговой таблице

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13 Февраля 2024 17:43
Объявлена ​​позиция Рафаэля Физиева в рейтинговой таблице

UFC объявила новую рейтинговую таблицу.

Как сообщает İdman.biz, позиция азербайджанского спортсмена Рафаэля Физиева в новом списке осталась неизменной.

Он по-прежнему занимает 8-е место. В последний раз Физиев встречался с Матеушем Гамротом в сентябре и досрочно завершил матч из-за разрыва связок колена.

Рейтинг UFC в легком весе:

1. Чарльз Оливейра
2. Джастин Гейтжи
3. Дастин Порье
4. Арман Царукян
5. Майкл Чендлер.
6. Матеуш Гамрот
7. Бенеил Дариуш
8. Рафаэль Физиев

Отметим, что россиянин Ислам Махачев является лидером во всех весовых категориях. Американец Джон Джонс занял второе место. Замыкает первую тройку австралиец Александр Волкановски.

İdman.biz

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