Всё о бое Усик - Фьюри - ВИДЕО

Всё решил нокдаун, в котором снова оказался Цыганский король.

Редко случается, что бой можно называть «историческим» ещё до того, как он случился. Но поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика, казалось, точно заслуживает подобного высокого звания. Ведь в супертяжёлом весе абсолютного чемпиона не было с 2000 года, когда Леннокса Льюиса лишили одного из поясов за отказ драться с Джоном Руисом. С того времени бокс успел сильно измениться: достаточно сказать, что количество главных поясов увеличилось, а количество проводимых супербоёв резко сократилось.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», поединка Фьюри и Усика тоже могло не быть. Слишком велики оказались запросы Цыганского короля, который требовал от оппонента каких-то невероятных вещей. Но в последние годы в бокс ворвались ребята с фактически бездонным кошельком - саудитовские промоутеры. Они и смогли удовлетворить финансовые аппетиты всех заинтересованных сторон. И дело осталось только за боксёрами — двумя непобеждёнными и очень опасными парнями.

Впрочем, даже после разрешения всех финансовых и организационных деталей бой успел один раз сорваться. Фьюри настолько активно готовился к поединку, что получил глубокое рассечение и схватку пришлось перенести. К счастью, больше подобных форс-мажоров не случилось. Тайсон и Александр подошли к главному бою в своей жизни, находясь в оптимальной физической и психологической форме. Во всяком случае, так казалось со стороны.

Боксёры вышли на бой максимально сосредоточенными, активно провели первые секунды, но потом, словно вспомнив геймплан, перешли к аккуратной разведке. Оба активно работали на ногах, а вот точные попадания можно было пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, Фьюри всё равно устроил шоу: уже в первом раунде он превратил увороты у канатов в забавные кривляния, вызвав бурную реакцию болельщиков. Почти сразу Тайсон пропустил жёсткое попадание, но и его превратил в цирковой номер.

Второй раунд снова начался для Тайсона с пропущенного силового удара. Казалось, что Цыганский король слишком увлекается шоу, не успев сконцентрироваться на поединке. Однако порой британец включался, добираясь своими длиннющими джебами до головы Александра. Вдобавок Фьюри быстро вспомнил главный приём, всё чаще удерживая оппонента на расстоянии длинными руками. В третьем раунде Усик уже начал периодически пропускать, хотя и действовал максимально аккуратно.

Казалось, что Тайсон медленно, но верно нащупывает свой бокс, не забывая периодически корчить забавные физиономии. Усик же тактику не менял — кружил на быстрых ногах вокруг соперника, резал углы и рвал дистанцию, что получалось далеко не всегда. Вдобавок над правым глазом Усика понемногу вырастало рассечение. Фьюри, кстати, на пресс-конференциях не шутил про удары в корпус - Александру всё чаще прилетали попадания аккуратно над поясом.

Усик тоже дотягивался до Тайсона, вот только его атаки не видели слишком опасными - после первого же тычка британец наваливался и клинчевал. Сам Цыганский король раз за разом жёстко прикладывался по сопернику: даже со стороны видно, насколько болезненными получаются удары Фьюри в корпус украинца. В шестом раунде Александр получил серьёзный урон, хотя и не был потрясён по-настоящему. Середину боя Тайсон забирал уверенно, хотя казалось, что он работает только на 70-80% от своего максимума.

Нельзя было сказать, что у Усика совсем ничего не получалось: периодически он прорывался сквозь длинные руки оппонента и пробивал серии. Однако Фьюри выглядел даже легче на ногах и аккуратно гасил почти все атакующие порывы соперника. А вот девятый раунд стал для него настоящим провалом: Тайсон напропускал множество ударов и оказался в нокдауне, перед этим протанцевав на дрожащих ногах около 20 секунд! Цыганского короля спас только гонг.

Казалось, что Фьюри не успел восстановиться за минуту перерыва - десятый раунд он начал с высоким блоком. Но тут уже Усик не форсировал события: он почувствовал себя уверенно и уже сам стал веселить публику, пародируя нокдаун Цыганского короля. Впрочем, поединок снова стал равным и не было никаких гарантий, что Александр лидирует по очкам. Всё решить могли последние два раунда, к которым спортсмены подошли достаточно бодрыми и энергичными.

11-й раунд получился напряжённым, но не самым событийным. И при этом снова равным, хотя и казалось, что Тайсон в целом пропускает побольше. А в заключительном раунде Усик откровенно шёл за нокаутом, но Цыганский король не позволял себя сильно бить и даже весело прятал руки за спиной. Как и ожидалось, решить судьбу боя должно были судьи. И они отдали победу Усику, пусть и раздельным решением! Александр становится абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

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«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу, Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Слушайте… мы сделаем еще один хороший бой», — сказал Усик после поединка.

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«Я верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой и я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — сказал Тайсон Фьюри после боя.

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Усик стал вторым после Холифилда боксёром, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе.

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Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF до апреля 2000 года.

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«Мы сделали отличный бой для фанатов. Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Это был очень близкий бой. Я наслаждался. Я танцевал, кружил вокруг него. Пропущенный удар? Было ли это ошибкой? Я не знаю. Я счастлив. В моём понимании это был отличный бой. Я горжусь собой. Поверьте, я горжусь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

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«Я хочу реванш. Хочу вернуться в лагерь и тренироваться, тренироваться. Я сделаю это. А потом вы все скажете, что я был прав», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

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«Усик попал в больницу со сломанной челюстью… Мы там били друг друга 12 раундов!» — сказал Фьюри на пресс-конференции.

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Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо прокомментировал титульный бой на турнире в Саудовской Аравии, в котором Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри.

«Поздравляю Александра Усика с тем, что он стал первым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе за 25 лет! Потрясающий бой от обоих. Подобные бои достойны реванша», – написал Пакьяо на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о титульном бою на турнире в Саудовской Аравии, в котором Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри.

«Добро пожаловать в клуб, Александр Усик!» – написал Льюис на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

İdman.biz