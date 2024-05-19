Победный комментарий Усика: "На ринге была настоящая драма" - ВИДЕО

Александр Усик, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, сохранил свой титул.

İdman.biz сообщает, что украинский боксер победил британца Тайсона Фьюри.

Усик был объявлен победителем в 12-раундовом матче. Хотя Александр нокаутировал соперника в 9-м раунде матча, Фьюри смог продолжить поединок. Украинский боксер прокомментировал свою победу:

«Рефери украли мой нокаут? Я не думаю об этом, так как все равно выиграл. Ну, возможно, нокаут не был зафиксирован. Я не беспокоюсь об этом. На протяжении 12 раундов на ринге была настоящая драма».

Усик одержал свою 22-ю победу в карьере. Фьюри впервые покинул ринг побежденным (34-1). Благодаря победе у Александра 6 поясов. Он имеет 4 основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и 2 средних (IBO и The Ring) пояса. В 2000 году Леннокс стал первым боксером после Льюиса, завоевавшим титул абсолютного чемпиона.

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