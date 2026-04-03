Конвенция SportAccord в Баку перенесена на более поздний срок

Международная конвенция SportAccord, запланированная на 24-28 мая в Баку, перенесена.

Как сообщает İdman.Biz, решение принято организаторами с целью обеспечить наилучшие условия как для принимающей стороны, так и для участников мероприятия.

В заявлении отмечается, что SportAccord сохраняет приверженность проведению конвенции в Баку, недавно признанном "Мировой столицей спорта", а новые даты будут объявлены позднее.

Президент SportAccord Угур Эрденер поблагодарил азербайджанских партнеров за гибкость и готовность принять мероприятие.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подчеркнул: "Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и безопасный партнер для международного спортивного сообщества. Уверены, что проведение конвенции в Баку создаст идеальные условия для обсуждения будущего спорта".

Отмечается, что организация также продолжает работу над другими инициативами, включая форум IF Forum, который планируется провести в конце года.