В трех городах Азербайджана прошли соревнования по кикбоксингу

Соревнования по кикбоксингу, организованные Федерацией кикбоксинга Азербайджана, завершились в Сумгайыте и Кюрдамире — в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, а также в Баку — в честь 9 Мая, Дня Победы.

Как сообщает İdman.biz, в турнирах приняли участие около 600 спортсменов.

Состязания прошли на олимпийских спортивных комплексах в Сумгайыте и Кюрдамире, а также в Олимпийском комплексе посёлка Шаган в Баку. Президент Федерации Орхан Алиев отметил, что мероприятия, посвящённые светлой памяти великого лидера, проводятся на регулярной основе:

«Великий лидер Гейдар Алиев, являющийся источником гордости для каждого азербайджанца, — это маяк для азербайджанской молодёжи. Его внимание к развитию спорта в стране невозможно забыть. Сегодня эту политическую линию успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Среди молодёжи возрос интерес к спорту, и они с большим энтузиазмом участвуют в соревнованиях. Подобные мероприятия будут продолжены и в других регионах».

Судейство обеспечивали более 50 членов Коллегии судей Федерации кикбоксинга Азербайджана.

Победителям турниров были вручены кубки, медали и почётные дипломы с именем Великого лидера.

İdman.biz