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Значимое достижение азербайджанской каратистки на ЧМ

Каратэ
Новости
27 Ноября 2023 13:01
Значимое достижение азербайджанской каратистки на ЧМ

Азербайджанская каратистка Эльшана Рустамзаде (50 кг) установила новое достижение на чемпионате мира по кьекушин-кан, прошедшем в Казахстане.

Как сообщает İdman.biz, завоевав бронзу, она вошла в историю как первая отечественная спорстменка, выигравшая медаль на ЧМ в данном виде каратэ среди взрослых.

Отметим, что в младших возрастных группах победительницей чемпионата стала Наргиз Гаджиева.

В мужском зачете бронзу выиграл Джамиль Кязымлы (+65 кг), являющийся серебряным призером Мирового Гран-При.

İdman.biz

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