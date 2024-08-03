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Наши каратисты завоевали в России 12 медалей - ФОТО

Каратэ
Новости
3 Августа 2024 14:36
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Наши каратисты завоевали в России 12 медалей - ФОТО

В России прошел международный турнир по каратэ «Открытая Россия».

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские каратисты завершили соревнования с 12 медалями.

Один из наших спортсменов Насими Мусаев (70 кг) завоевал золотую медаль, победив всех своих соперников. Наргиз Асланова (25 кг), Джалал Шукуров (35 кг) и Мехти Абдуллаев (+35 кг) заняли вторые места на открытом первенстве.

Другие каратисты - Гахраман Рзагулиев (30 кг), Кямран Джафарли (+42), Дениз Наджафли (47 кг), Мадина Садыгова (55 кг), Гюнай Рамазанова (55 кг), Магомед Кязимли (60 кг), Айсель Мамедова (+ 66 кг) и Мурад Гаджизаде (+84 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в турнире соревновались 1200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Турции, Ирана, Беларуси, Египта и Армении.

İdman.biz

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