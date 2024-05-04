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В Федерации каратэ Азербайджана новое назначение - прокурор стал вице-президентом - ФОТО

Каратэ
Новости
4 Мая 2024 22:04
В Федерации каратэ Азербайджана новое назначение - прокурор стал вице-президентом - ФОТО

Состоялись назначения в представительстве Федерации каратэ Азербайджана по традиционному стилю каратэ фудокан.

Как сообщает İdman.biz, первым вице-президентом организации назначен сотрудник Генеральной прокуратуры республики, заместитель прокуратуры Абшеронского района Аслан Сурхаев.

По этому случаю президент федерации Ульви Гулиев поздравил ветерана каратэ, обладателя черного пояса 5-й степени, дал соответствующие рекомендации по развитию фудокан каратэ и вручил членскую карту.

Агиль Солтанов назначен вице-президентом по стилю каратэ фудокан. Он также является преподавателем каратэ и заслуженным тренером Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Вюсал Абдуллазаде назначен помощником президента Федерации каратэ Азербайджана. Он является официальным и уполномоченным представителем традиционного стиля каратэ «Всемирной федерации Фудокан» в Азербайджане.

İdman.biz

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