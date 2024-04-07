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Каратисты завоевали 4 медали - ФОТО

Каратэ
Новости
7 Апреля 2024 22:25
Каратисты завоевали 4 медали - ФОТО

Азербайджанские каратисты приняли участие в международном турнире, проходившем в Новосибирской области России.

Как сообщает İdman.biz, наши представители завоевали 4 медали.

Сборная Азербайджана завоевала 3 медали в соревнованиях по кумитэ и 1 медаль в ката. Наивысшего результата добился Аминага Гулиев, выступавший в весовой категории до 60 кг. Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В индивидуальном кумите
Аминага Гулиев (60 кг) – 1 место
Гусейн Мамедли (67 кг) – 3 место
Мурад Гаджизаде (84 кг) – III место

В ката
Рамиля Гейдарова – 2 место

İdman.biz

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