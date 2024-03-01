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Девять азербайджанских каратистов выступят в премьер-лиге

Каратэ
Новости
1 Марта 2024 16:10
Девять азербайджанских каратистов выступят в премьер-лиге

Команда Азербайджана по каратэ заявилась на второй турнир премьер-лиги, который состоится 15-17 марта в Анталье.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие Аминага Гулиев, Фарид Савадов (оба 60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), Фидан Теймурова (50 кг), Медина Садыхова (55 кг), Рената Арабли (61 кг), а также Роман Гейдаров в зачете по ката.

Отметим, что премьер-лига является этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Каире.

İdman.biz

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