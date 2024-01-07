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Премьер-лига станет отборочной к ЧМ

Каратэ
Новости
7 Января 2024 14:22
Премьер-лига станет отборочной к ЧМ

Турниры премьер-лиги по каратэ этого года будут носить квалификационный характер к чемпионату мира-2025, который пройдет в Каире.

Как сообщает İdman.biz, об этом информирует официальный сайт Всемирной федерации каратэ (WKF).«Премьер-лига карате-1 2024 года откроет новую эру в крупнейших спортивных соревнованиях не только из-за растущего интереса и популярности соревнований. Соревнования открывают квалификацию на индивидуальный чемпионат мира, поскольку они будут включены в число отборочных для участия на мундиале в Каире в 2025 году», - подчеркивает WKF.

Также добавим, что прошлогодний ЧМ в Будапеште, стал последним, когда индивидуальные и командные соревнования проходили вместе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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