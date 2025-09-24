25 Сентября 2025
В Азербайджанской спортивной академии открыт обновленный зал дзюдо - ФОТО

24 Сентября 2025 15:25
30
В Азербайджанской спортивной академии (АСА) открылся капитально отремонтированный зал дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, ректор АСА Фуад Гаджиев на церемонии открытия отметил, что профессиональная подготовка дзюдоистов и пропаганда здорового образа жизни являются одними из ключевых приоритетов Академии. Он выразил благодарность Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) за оказанную поддержку.

Генеральный секретарь ФДА Рашад Расуллу в своем выступлении подчеркнул, что сотрудничество между Академией и Федерацией успешно продолжается уже три года. По его словам, организация практических занятий по дзюдо совместно с Университетом Хартфордшира (Великобритания), а также проведение курсов повышения квалификации для новых тренеров являются важными направлениями этого партнерства.

Профессор Университета Хартфордшира Майк Каллен также выступил на мероприятии, высоко оценив трехстороннее сотрудничество. Он отметил, что оно вносит значимый вклад в развитие дзюдо не только в Азербайджане, но и на международной арене.

İdman.biz

