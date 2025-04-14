НХЛ опровергла заявление министра спорта России

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) опровергли слова министра спорта России Михаила Дегтярева, сообщает İdman.biz.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, комментируя заявление министра, отметил:

«Эта информация неточная. В настоящее время таких планов по проведению матчей нет», — заявил Дэйли.

Ранее Дегтярев сообщил, что сборные России и США должны провести серию игр в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. По его словам, идут непубличные переговоры, и осталось лишь согласовать календарь.

Тем временем глава хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что питерский клуб готов сыграть в любом формате и продолжает контакты с командами НХЛ, включая «Монреаль» и «Каролину».

Напомним, идея проведения матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ обсуждалась ещё во время телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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