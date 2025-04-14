14 Апреля 2025
RU

НХЛ опровергла заявление министра спорта России

Хоккей
Новости
14 Апреля 2025 22:20
9
НХЛ опровергла заявление министра спорта России

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) опровергли слова министра спорта России Михаила Дегтярева, сообщает İdman.biz.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, комментируя заявление министра, отметил:
«Эта информация неточная. В настоящее время таких планов по проведению матчей нет», — заявил Дэйли.

Ранее Дегтярев сообщил, что сборные России и США должны провести серию игр в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. По его словам, идут непубличные переговоры, и осталось лишь согласовать календарь.

Тем временем глава хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что питерский клуб готов сыграть в любом формате и продолжает контакты с командами НХЛ, включая «Монреаль» и «Каролину».

Напомним, идея проведения матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ обсуждалась ещё во время телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гретцки поздравил Овечкина с историческим рекордом: "Забить 895 — это нечто особенное"
6 Апреля 23:50
Хоккей

Гретцки поздравил Овечкина с историческим рекордом: "Забить 895 — это нечто особенное"

Легендарный канадский хоккеист обязал президента клуба подарить новому рекордсмену "Ролс Ройс"
Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - ВИДЕО
6 Апреля 22:08
Хоккей

Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - ВИДЕО

Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"
Телеканалы предоставят зрителям доступ к камерам, следящим за Овечкиным
3 Апреля 19:59
Хоккей

Телеканалы предоставят зрителям доступ к камерам, следящим за Овечкиным

В США нарастает ажиотаж по поводу исторического достижения российского хоккеиста
В НХЛ отреагировали на идею провеcти матчи между хоккеистами американской и российской лиг
19 Марта 00:49
Хоккей

В НХЛ отреагировали на идею провеcти матчи между хоккеистами американской и российской лиг

Представитель американского хоккея рассуждает о разрушении барьеров
Трамп и Путин договорились провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ
18 Марта 21:42
Хоккей

Трамп и Путин договорились провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Пока неизвестно, где пройдут эти встречи

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля