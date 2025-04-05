Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

Как сообщает İdman.biz, игра завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев плозадки. Четвёртую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, реализовав большинство. Для него этот гол стал 894-м за карьеру в регулярках НХЛ, что позволило ему повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат

05 апреля 2025, суббота. 03:00

Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхоукс - 5:3

1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19 3:3 Строум – 43:46 (pp) 4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp) 5:3 Леонард – 58:24.

Эта шайба стала второй для россиянина в этом матче. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода.

Всего в нынешнем сезоне у 39-летнего Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.

Заключительный отрезок снайперской дистанции после 600-го гола Овечкин прошёл значительно быстрее Гретцки.

На шайбы с 601-й по 700-ю Александру потребовалось 155 матчей против 169 у Уэйна. Восьмую сотню голов Овечкин забил за 162 игры, Гретцки — за 231. На шайбы с 801-й по 894-ю у российского хоккеиста ушло 182 матча, у канадца — 364. Таким образом, свои голы с 601-го по 894-й Овечкин забил за 499 матчей — на 265 игр быстрее, чем Гретцки, которому потребовалось на это 764 матча.

При этом любую из первых шести сотен своих голов в регулярках Гретцки забивал быстрее Овечкина.

İdman.biz