Так в XXI веке не играл никто! - ВИДЕО

Стал первым игроком за 31 год с 51 шайбой в равных составах. И вошёл в топ-20 в истории по голам за сезон.

Чисто турнирной интриги данный матч не носил изначально - «Торонто» плотно осел на третьем месте Атлантического дивизиона и сдвинется оттуда только при экстраординарных обстоятельствах, а «Нью-Джерси» потерял все шансы на продолжение сезона и доигрывает последние игры.

Зато в воздухе «Скоушабэнк-Арены» витала другая интрига, которая зовётся снайперскими подвигами Остона Мэттьюса. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в предыдущем матче Остон побил рекорд Александра Овечкина по голам в одном сезоне в XXI веке, но останавливаться на этом явно не планировал.

Уже на первой минуте матча событий произошло столько, сколько в некоторых встречах не происходит за 60 минут игрового времени – Таварес открыл счёт, Хаула через 21 секунду ответил. Игра в кошки-мышки продолжилась и далее, имя продолжателя, как многие поняли, Остон Мэттьюс, который с ползоны «расстрелял» Аллена.

Нолан Фут через пару минут счёт сравнял, а на перерыв «дьяволы» ушли, ведя в счёте, хорошо постарался Тимо Майер.

НХЛ - регулярный чемпионат

12 апреля 2024, пятница.

Торонто Мэйпл Лифс (Торонто) - Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) - 5:6

1:0 Таварес (Марнер) – 00:18 1:1 Хаула – 00:39 2:1 Мэттьюс (Доми, Броди) – 06:08 2:2 Фут – 07:57 2:3 Майер (Братт, Хьюз) – 12:37 (pp) 3:3 Мэттьюс (Доми, Бертуцци) – 27:59 4:3 Кемпф (Дьюар) – 29:16 4:4 Майер (Хишир) – 39:48 (pp) 4:5 Братт (Хьюз, Майер) – 51:03 (pp) 5:5 Таварес (Райлли, Марнер) – 55:13 5:6 Братт – 58:46

Мэттьюс ближе к середине периода сравнял счёт, проявив ловкость на пятаке соперника.

А немного позже красивейшую шайбу соорудил Кемпф, раскачав Аллена до головокружения. Шимону Немецу, видимо, надоело смотреть на свершения Остона Мэттьюса, и он решил устроить ему «радушный» приём у борта, но главного снайпера этого сезона не дал в обиду Макс Доми, вступившись за партнёра. Где-то у экранов канадских телеприёмников наверняка широко улыбнулся отец Макса. А «Нью-Джерси» тем временем сумел сравнять счёт до перерыва – ювелирную точность продемонстрировал Тимо Майер.

В третьем периоде команды не остановились и к 56-й минуте обменялись заброшенными шайбами, но на предпоследней минуте шаткая чаша весов качнулась-таки в сторону гостей – Йеспер Братт оформил дубль.

«Нью-Джерси» одержал победу в ничего не значащем матче для обеих команд. А что Остон Мэттьюс. Давайте посмотрим на достижения, которые покорились американцу:

1. Вышел на третье место в истории «Торонто» по голам, опередив Дэйва Коэна, всего у Остона 367 шайб в НХЛ.

2. Забросив 68-ю шайбу в нынешнем сезоне, догнал Босси, Эспозито и Курри, войдя в топ-20 по голам за сезон. Впереди такие легенды, как Бретт Халл, Марио Лемье и Уэйн Гретцки.

3. Стал первым игроком в XXI веке, кто сумел забросить 50 шайб в равных составах.

4. Побил рекорд Стивена Стэмкоса по голам в домашних матчах, доведя лицевой баланс по этому показателю до 38 шайб.

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