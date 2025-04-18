Стало известно время матча "Кюр" - "Азерйол"

Определены даты проведения матчей очередного тура чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что очередной тур финального этапа соревнований по гандболу среди женщин стартует 18 апреля.

В этот же день в 11:30 встретятся команды «Карабах» и «Спортивная Академия», которые поборются за 1-4 места. На следующий день в 12:00 встретятся «Азерйол» и «Кюр». Матч пройдет на AHF Arena.

Очередной тур соревнований команд за 1-4 места в финальной части чемпионата по гандболу среди мужских команд начнется 19 апреля. В 10:00 на поле AHF Arena выйдут «Баку» и «Карабах». С большим интересом ожидается матч «Кюр» - «Азерйол», запланированный на 20 апреля. Игра, которая пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», начнется в 15:00. 23 апреля в 19:30 прозвучит стартовый свисток матча «Карабах» - «Азерйол».

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