18 Апреля 2025
RU

Стало известно время матча "Кюр" - "Азерйол"

Гандбол
Новости
18 Апреля 2025 09:12
18
Стало известно время матча "Кюр" - "Азерйол"

Определены даты проведения матчей очередного тура чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.biz сообщает, что очередной тур финального этапа соревнований по гандболу среди женщин стартует 18 апреля.

В этот же день в 11:30 встретятся команды «Карабах» и «Спортивная Академия», которые поборются за 1-4 места. На следующий день в 12:00 встретятся «Азерйол» и «Кюр». Матч пройдет на AHF Arena.

Очередной тур соревнований команд за 1-4 места в финальной части чемпионата по гандболу среди мужских команд начнется 19 апреля. В 10:00 на поле AHF Arena выйдут «Баку» и «Карабах». С большим интересом ожидается матч «Кюр» - «Азерйол», запланированный на 20 апреля. Игра, которая пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», начнется в 15:00. 23 апреля в 19:30 прозвучит стартовый свисток матча «Карабах» - «Азерйол».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" обыграл лидера
12 Апреля 17:21
Гандбол

"Карабах" обыграл лидера

В турнире команд, претендующих на I-IV места, состоялся центральный матч XI тура
Объявлено время матча "Карабах" - "Азерйол"
11 Апреля 13:11
Гандбол

Объявлено время матча "Карабах" - "Азерйол"

12 апреля состоятся три матча за I-IV места в финальном этапе
Гандболист "Баку": "Мы проиграли из-за собственной безответственности"
7 Апреля 18:27
Гандбол

Гандболист "Баку": "Мы проиграли из-за собственной безответственности"

Теймур Ахундов высказал свои мысли о чемпионате страны
"Баку" и "Азерйол" победили
5 Апреля 17:02
Гандбол

"Баку" и "Азерйол" победили

Сегодня стартовал очередной тур финального этапа чемпионата Азербайджана по гандболу
Гандболист "Азерйола": "Мы можем реализовать свое желание"
31 Марта 17:49
Гандбол

Гандболист "Азерйола": "Мы можем реализовать свое желание"

Он прокомментировал победу против "Кюра"
Объявлено время матча "Карабах" - "Баку"
29 Марта 09:57
Гандбол

Объявлено время матча "Карабах" - "Баку"

Завтра состоятся два матча за I-IV места

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране