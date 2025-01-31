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Гандболистка сборной: "Сказала, что пойду на войну, если понадобится"

Гандбол
Новости
31 Января 2025 23:55
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Гандболистка сборной: "Сказала, что пойду на войну, если понадобится"

«Мне было пять месяцев, когда Агдам был оккупирован. Хотя это было печально, мы с семьей покинули родную землю».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила АЗЕРТАДЖ член женской сборной Азербайджана по гандболу Гюнель Алиева, которая родилась в Агдаме.

Она сказала, что всегда хотел увидеть свой родной город:

"Мне не посчастливилось там побывать. Моя мама не едет туда, чтобы избежать плохих воспоминаний. Она рассказывала мне, как прекрасен Агдам. Будучи ребенком, я представляла себе все, что она говорила. К сожалению, во время переезда многие вещи были оставлены. Нам предоставили временное жилье в Баку. Через несколько дней мама вернулась в Агдам и забрала часть вещей из нашего дома".

По ее словам, Агдам всегда был в числе развитых городов Азербайджана:

"Хоть наша территория и небольшая, но все сферы там высокоразвиты. Агдам - промышленный город. Моя семья всегда говорила об этом. Президент Ильхам Алиев многое сделал и продолжает делать для благополучия жителей Агдама".

33-летняя гандболистка, удостоенная звания «Мастер спорта Азербайджанской Республики», рассказала, что когда президент Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши, у нее возникло чувство уверенности в том, что Агдам скоро вернется:

"Я много плакала. Знала, что если Шуша вернется, Агдам тоже будет нашим. Когда я смотрела старые фотографии, то задавалась вопросом, сможем ли мы когда-нибудь вернуться в родные края. Моя мама и тетя очень в это верили. Даже когда я начала играть в гандбол, все видели меня в статусе беженца. Я очень люблю свою страну. Я сказала тогда, что если понадобится, то пойду на войну. В конечном итоге эти земли были освобождены от врага ценой успешной политики государства, жизней и крови наших шехидов и ветеранов. Под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в короткие сроки на освобожденных территориях начались строительные работы. В настоящее время в Агдаме ведутся масштабные строительные работы. За это мы ему выражаем глубокую благодарность".

Гюнель Алиева подчеркнула, что мечтает вернуться в родные края и развивать там спорт.

Отметим, что Гюнель Алиева неоднократно становилась чемпионкой и обладательницей кубка страны. В составе сборной Азербайджана она принимала участие в Исламских играх солидарности.

İdman.biz

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