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Нассер Салими: "Сегодня мы сыграли плохо"

Гандбол
Новости
1 Декабря 2024 18:55
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Нассер Салими: "Сегодня мы сыграли плохо"

«Мы знали, что нам будет нелегко».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам главный тренер мужской гандбольной команды "Кюр" Нассер Салими после матча с исландским клубом "Хаукаром" в 1/16 финала Кубка Европы.

Эксперт прокомментировал поражение, нанесенное его команде исландцами:

«Это была очень трудная игра. Мы знали силу соперника. Знали, что нам будет нелегко. Но мы хотели использовать даже самый маленький шанс. Я благодарю свою команду и болельщиков, которые нас поддерживали. По сравнению со вчерашней игрой, сегодня мы сыграли сравнительно плохо. Мы также дали шанс всем игрокам».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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