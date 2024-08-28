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"Карабах" победил, "Кюр" проиграл - ФОТО

Гандбол
Новости
28 Августа 2024 18:07
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"Карабах" победил, "Кюр" проиграл - ФОТО

Сегодня стартовал международный турнир по женскому гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований, организованных Федерацией гандбола Азербайджана, пройдут две игры.

В матче открытия турнира, который продлится до 1 сентября, встретились «Кюр» и «Астана». Встреча, за которой наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева, завершилась победой соперника. Представитель Казахстана выиграл с разницей в 10 мячей.

Во втором матче, который пройдет на «AHF Arena», «Карабах» встретился со сборной Узбекистана. В напряженной игре победил «Карабах».

28 августа
15:00. «Кюр» - «Астана» (Казахстан) - 26:36 (14:18)
17:00. «Карабах» - сборная Узбекистана - 28:27 (12:17)

Отметим, что в первый день игры команды «Азерёл» и «Алатау Арулари» (Казахстан) будут отдыхать.

İdman.biz

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