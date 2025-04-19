Олимпийские чемпионки сделали заявку на победу в Баку

Олимпийские чемпионки из Китая сделали серьезную заявку на победу в Баку.

Как передает İdman.biz, команда по групповым упражнениям из Поднебесной вышла в лидеры в многоборье на Кубке мира после первого вида. Упражнением с пятью лентами принесло китаянкам первое место в квалификации и выход в финал в этом виде.

Также в финал с пятью лентами пробились Болгария, Украина, Казахстан, Израиль, Италия, Турция и Финляндия.

Теперь группы ожидает второй вид программы - упражнение с тремя мячами и двумя обручами.

Также сегодня определятся призеры и многоборье.

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