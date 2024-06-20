Одни из лидеров международного сезона - в чемпионате страны

Завтра в Нефтчале состоится чемпионат Азербайджана по аэробике.

Как сообщает İdman.biz, среди его участников будут одни из лидеров международного сезона - смешанная пара Медина Мустафаева - Владимир Долматов. В этом году гимнасты выступали в финалов двух Кубков мира и заняли второе место в общем зачете серии.

Также Мустафаева и Долматов вместе с Хадиджей Гулиевой выступят в соревнованиях трио.

В чемпионате примет участие 31 гимнаст, представляющие клубы "Оджаг Спорт", "Грация" и Олимпийский комплекс Сумгаита.

İdman.biz