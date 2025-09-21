На Гран-при Азербайджана в Баку "Макларен" заменил шасси на болиде Пиастри

Команда «Макларен» провела замену шасси на болиде австралийского гонщика Оскара Пиастри после аварии в третьем сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана, передает İdman.biz.

Как сообщает официальный сайт FIA, установка идентичного шасси позволила спортсмену сохранить позицию на стартовой решетке.

Инцидент произошел в начале быстрой попытки, когда Пиастри ошибся на входе в третий поворот, промахнулся мимо апекса и на высокой скорости врезался в заграждение. Сессия была прервана красными флагами.

По итогам квалификации поул в Баку завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

