"Формула-1" не может утвердить календарь 2026 года

Известный британский автоспортивный журналист Джо Сейвуд сообщил, что неопределённость вокруг проведения Гран-при Мадрида в 2026 году мешает «Формуле-1» утвердить календарь на следующий сезон, передает İdman.biz.

По его словам, несмотря на заверения испанской стороны, строительство трассы до сих пор не началось, что вызывает обеспокоенность у организаторов чемпионата.

Сейвуд отмечает, что Формула-1 сможет обойтись без этапа в Мадриде, при необходимости заменив его другим Гран-при. Однако текущая ситуация создаёт неопределённость и тормозит процесс подготовки календаря.

«Формула-1» может продолжить без Мадрида, но пока нет никаких признаков начала работ, и это останавливает дальнейшее планирование», — написал Сейвуд в своём блоге.

Заметим, что в 2026 году в Баку также запланировано проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

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