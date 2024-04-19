20 Апреля 2024
RU

Судьи отобрали у Норриса поул, а затем вернули! Безумная первая квалификация Ф-1 в Шанхае

Формула 1
Новости
19 Апреля 2024 22:46
Судьи отобрали у Норриса поул, а затем вернули! Безумная первая квалификация Ф-1 в Шанхае

А Макс Ферстаппен неожиданно не справился с дождевой трассой! Действующий чемпион даже не в топ-3.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пять лет Формула-1 не была в Шанхае, но в сезоне-2024 китайский автодром вернулся в календарь чемпионата мира - причём сразу в новом формате со спринтом. И главным событием пятницы на Гран-при Китая стала квалификация к короткой субботней гонке.

SQ1: Расселл против «Альпин»

На старте первого сегмента шат-аута над трассой начал накрапывать дождь, а потому пилоты стремились как можно раньше показать быстрый круг. По-настоящему, впрочем, дождь так и не пошёл — погода не стала вмешиваться в расстановку сил.

Тем не менее уже в первом сегменте едва не вылетел Джордж Расселл — британец на последних минутах уступал графику Пьера Гасли, но смог опередить француза на финальном секторе и отправить того в зону вылета — к Эстебану Окону, у которого, в отличие от напарника, было новое днище.

Не смогли пройти дальше и пилоты «Уильямса» — Алекс Албон показал 18-е время, а Логан Сарджент замкнул протоколы. Между ними расположился Юки Цунода — японец в этот раз проиграл Даниэлю Риккардо более полусекунды.

SQ2: дождь всё-таки пошёл

Во втором сегменте борьба завершилась фактически досрочно — обещанный синоптиками дождь всё-таки пошёл за пару минут до окончания SQ2. В итоге Джордж Расселл, который боролся до последнего, не смог пройти ещё один быстрый круг и остался на 11-м месте — за пределами финального сегмента.

На 12-м и 13-м местах расположились Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, 14-ю строчку занял Даниэль Риккардо, а замкнул протоколы Лэнс Стролл. Отметим, что канадец проиграл Фернандо Алонсо, занявшему восьмую позицию, 0,56 секунды.

Зато порадовали пилоты «Кик-Заубер» — и Боттас, и Чжоу, к радости местных болельщиков, прорвались в SQ3. Причём Гуаньюй опередил Расселла лишь на 0,038 секунды.

SQ3: битва под дождём

К старту финального сегмента дождь так и не прекратился, а гонщики покинули боксы на «промежуточных» шинах. Тем не менее Шарль Леклер всё равно не смог удержаться на трассе — «Феррари» монегаска смыло в восьмом повороте. Машина доехала до отбойника, а Леклеру пришлось ехать за новым антикрылом.

Не всегда оставался в пределах трассы и Макс Ферстаппен, который обычно великолепен в таких условиях. Нидерландца вынесло в шестом повороте, из-за чего судьи сняли с него круг, а в следующей попытке он вылетел в последнем повороте.

На первую строчку тем временем выбрался Ландо Норрис, но и его круг сняли за нарушение границ трассы, однако затем британец ещё раз проехал быстрее всех и всё-таки застолбил за собой поул спринта. Причём этот круг у Ландо тоже отобрали, однако потом оперативно восстановили.

Формула-1 2024. Этап 5, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
19 апреля 2024, пятница.

1. Ландо Норрис

McLaren

1:57.940

2. Льюис Хэмилтон

Mercedes AMG F1

+1.261

3. Фернандо Алонсо

Aston Martin

+1.975

Второе время осталось за Хэмилтоном, тройку лидеров замкнул Алонсо, а Ферстаппен под конец сессии смог показать лишь четвёртое время. Позади расположились Сайнс, Перес и Леклер, занявший седьмую позицию. Пиастри квалифицировался восьмым, а замкнули топ-10 пилоты «Кик-Заубера»: Боттас стал девятым, Чжоу — 10-м.

Спринт Гран-при Китая стартует в субботу, 20 апреля, в 7:00.

İdman.biz

Новости по теме

Фернандо Алонсо раскрыл, почему принял решение не завершать карьеру в Формуле-1
16 Апреля 20:44
Формула 1

Фернандо Алонсо раскрыл, почему принял решение не завершать карьеру в Формуле-1

"Дело было не в гонках"
Даниэль Риккардо: "Я снова могу выигрывать гонки"
16 Апреля 18:17
Формула 1

Даниэль Риккардо: "Я снова могу выигрывать гонки"

"Сейчас я получаю удовольствие от пилотирования"
На старте сезона Хэмилтон совсем не впечатляет. Неужели в "Феррари" прогадали?
13 Апреля 22:55
Формула 1

На старте сезона Хэмилтон совсем не впечатляет. Неужели в "Феррари" прогадали?

А Сайнс, напротив, как никогда хорош
"Формула-1": объявлена ​​дата проведения Гран-при Азербайджана в 2025 году
12 Апреля 16:49
Формула 1

"Формула-1": объявлена ​​дата проведения Гран-при Азербайджана в 2025 году

Объявлен календарь соревнований "Формулы-1" на 2025 год
"Феррари" переиграла соперников тактикой. Но победил снова "Ред Булл"
7 Апреля 11:49
Формула 1

"Феррари" переиграла соперников тактикой. Но победил снова "Ред Булл"

Новый дубль от "быков", в то время как проблемы Риккардо становятся всё серьёзнее
"Странно подписывать 42-летнего гонщика в "Ред Булл". Макс Ферстаппен - о Фернандо Алонсо
6 Апреля 20:57
Формула 1

"Странно подписывать 42-летнего гонщика в "Ред Булл". Макс Ферстаппен - о Фернандо Алонсо

"Мне всё равно, кто будет моим напарником"

Самое читаемое

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО
17 Апреля 13:10
Гимнастика

Имена бакинского Кубка мира: от ярких звезд до лидеров континентов - ФОТО

İdman.biz представляет интересные имена бакинского Кубка мира
Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО
18 Апреля 06:31
Мировой футбол

Лига Чемпионов: "Бавария" и "Реал" в полуфинале - ВИДЕО

Завершилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов
Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона
17 Апреля 23:48
Мировой футбол

Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона

Рассказываем о большой проблеме "красных"
Легенда возвращается на поле - в 58 лет
17 Апреля 14:05
Мировой футбол

Легенда возвращается на поле - в 58 лет

Нападающий установил себе минимальную заработную плату