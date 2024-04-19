Судьи отобрали у Норриса поул, а затем вернули! Безумная первая квалификация Ф-1 в Шанхае

А Макс Ферстаппен неожиданно не справился с дождевой трассой! Действующий чемпион даже не в топ-3.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пять лет Формула-1 не была в Шанхае, но в сезоне-2024 китайский автодром вернулся в календарь чемпионата мира - причём сразу в новом формате со спринтом. И главным событием пятницы на Гран-при Китая стала квалификация к короткой субботней гонке.

SQ1: Расселл против «Альпин»

На старте первого сегмента шат-аута над трассой начал накрапывать дождь, а потому пилоты стремились как можно раньше показать быстрый круг. По-настоящему, впрочем, дождь так и не пошёл — погода не стала вмешиваться в расстановку сил.

Тем не менее уже в первом сегменте едва не вылетел Джордж Расселл — британец на последних минутах уступал графику Пьера Гасли, но смог опередить француза на финальном секторе и отправить того в зону вылета — к Эстебану Окону, у которого, в отличие от напарника, было новое днище.

Не смогли пройти дальше и пилоты «Уильямса» — Алекс Албон показал 18-е время, а Логан Сарджент замкнул протоколы. Между ними расположился Юки Цунода — японец в этот раз проиграл Даниэлю Риккардо более полусекунды.

SQ2: дождь всё-таки пошёл

Во втором сегменте борьба завершилась фактически досрочно — обещанный синоптиками дождь всё-таки пошёл за пару минут до окончания SQ2. В итоге Джордж Расселл, который боролся до последнего, не смог пройти ещё один быстрый круг и остался на 11-м месте — за пределами финального сегмента.

На 12-м и 13-м местах расположились Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, 14-ю строчку занял Даниэль Риккардо, а замкнул протоколы Лэнс Стролл. Отметим, что канадец проиграл Фернандо Алонсо, занявшему восьмую позицию, 0,56 секунды.

Зато порадовали пилоты «Кик-Заубер» — и Боттас, и Чжоу, к радости местных болельщиков, прорвались в SQ3. Причём Гуаньюй опередил Расселла лишь на 0,038 секунды.

SQ3: битва под дождём

К старту финального сегмента дождь так и не прекратился, а гонщики покинули боксы на «промежуточных» шинах. Тем не менее Шарль Леклер всё равно не смог удержаться на трассе — «Феррари» монегаска смыло в восьмом повороте. Машина доехала до отбойника, а Леклеру пришлось ехать за новым антикрылом.

Не всегда оставался в пределах трассы и Макс Ферстаппен, который обычно великолепен в таких условиях. Нидерландца вынесло в шестом повороте, из-за чего судьи сняли с него круг, а в следующей попытке он вылетел в последнем повороте.

На первую строчку тем временем выбрался Ландо Норрис, но и его круг сняли за нарушение границ трассы, однако затем британец ещё раз проехал быстрее всех и всё-таки застолбил за собой поул спринта. Причём этот круг у Ландо тоже отобрали, однако потом оперативно восстановили.

Формула-1 2024. Этап 5, Шанхай, Китай

Гран-при Китая. Спринт-квалификация

19 апреля 2024, пятница.



1. Ландо Норрис

McLaren

1:57.940

2. Льюис Хэмилтон

Mercedes AMG F1

+1.261

3. Фернандо Алонсо

Aston Martin

+1.975

Второе время осталось за Хэмилтоном, тройку лидеров замкнул Алонсо, а Ферстаппен под конец сессии смог показать лишь четвёртое время. Позади расположились Сайнс, Перес и Леклер, занявший седьмую позицию. Пиастри квалифицировался восьмым, а замкнули топ-10 пилоты «Кик-Заубера»: Боттас стал девятым, Чжоу — 10-м.

Спринт Гран-при Китая стартует в субботу, 20 апреля, в 7:00.

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