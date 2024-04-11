"На игру с "Нефтчи" мы выходим с другой мотивацией" - ВИДЕО

"На игру с "Нефтчи" мы выходим с другой мотивацией".

Об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə”".

Он отметил, что очень важно отличиться в матчах с "черно-белыми": "Они считают матч между "Карабахом" и "Нефтчи" азербайджанским дерби. Отличиться в таких матчах - мечта каждого футболиста. Поэтому я пытался запомниться чем-то серьёзным в этих матчах. К счастью, я забил два гола в последних двух играх. Я доволен своим результатом».

Игрок также рассказал о полученной желтой карточке в игре против «Сабаила» в ​​XXIX туре Премьер-лиги. По его словам, решение в том эпизоде ​​было неправильным: «Поскольку я не сделал ничего, что можно было бы назвать грубым. Я просто не мог остановиться, потому что быстро подошел к мячу. У меня не было цели травмировать соперника. Судья дал желтую, что нам делать?»

Отметим, что "Карабах" победил "Сабаил" со счетом 4:2.

Айтадж Сахяд

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