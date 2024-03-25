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Второе испытание нашей сборной - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО

Футбол
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25 Марта 2024 20:00
Второе испытание нашей сборной - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО

Сегодня сборная Азербайджана проводит свою очередную игру.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная встречается с Болгарией.

Наша команда под руководством Арифа Асадова проводит свой второй матч в рамках проекта "FİFA series – Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку. Три дня назад наша сборная, победившая Монголию с единственным голом на последних минутах, постарается выиграть вторую игру в 2024 году.

Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начался в 20:00.

Отметим, что сборная Болгарии в своем первом матче в Баку также выиграла со счетом 1:0. Наш соперник обыграл Танзанию.

"FİFA series – Edition 2024"

25 марта

20:00. Азербайджан - Болгария

Судья: Кристо Тохвер (Эстония).

Азербайджан: 1. Шахрудин Магомедалиев, 13. Рахиль Мамедов, 15. Бадави Гусейнов, 4. Бахлул Мустафазаде, 3. Эльвин Джафаргулиев, 7. Джошгун Диниев, 14. Эдди Исрафилов, 8. Эмин Махмудов, (к), 17. Торал Байрамов , 11. Рамиль Шейдаев, 9. Ренат Дадашов
Болгария: 23. Иван Дулгеров, 6. Валентин Антов, 5. Алекс Петков, 3. Живко Атанасов, 26. Виктор Попов, 4. Илья Груев, 20. Филип Крастев, 7. Георгий Костадинов, 22. Илиан Илиев, 11. Кирилл Десподов (к), 17. Александр Колев.

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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