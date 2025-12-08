Ветеран футбола Камал Гулиев находится в тяжелом положении – ИНТЕРВЬЮ

Ветеран футбола Камал Гулиев несколько дней назад был выписан из больницы и вернулся домой. В интервью сайту futbolinfo.az К. Гулиев рассказал о своем нынешнем состоянии. Бывший полузащитник, который также покинул пост главного тренера “Карадага Лекбатан” из-за болезни, сообщил, что находится в плачевном положении.

– Камал муаллим, как вы себя сейчас чувствуете?

– Так себе… Пока прохожу домашнее лечение под наблюдением врачей. Поскольку нет достаточно средств, пока продолжаю лечение в таком формате.

– Что у вас за болезнь?

– Печень вышла из строя. Анализы сейчас не со мной, поэтому точно не могу сказать о процентах показателей в крови – честно, я в этом ничего не понимаю. Все указано в документах. Возможно, потребуется пересадка печени, может понадобится операция.

– Сколько требуется денег на лечение?

– 40 тысяч манатов.

– Кто из ваших друзей-футболистов поддержал вас в такой непростой момент?

– Хочу выразить безграничную благодарность Рамизу Мамедову. Также глубоко благодарен Арифу Асадову, Рашаду Абдуллаеву, Кенану Керимову, Руслану Эмирджанову, Ильхаму Ядуллаеву, Вадиму Васильеву, Неджмеддину Мусаеву, Миргусейну Вафадарову, Азеру Мамедову, Виталию Ковалеву и Зауру Исмайлову. Особенно хочу отметить Рамиза Мамедова – ему отдельная благодарность.

– А из АФФА кто-нибудь интересовался вашим состоянием?

– Сам я не обращался. Не знаю, может, они просто не в курсе. В прошлом году перед товарищеским матчем с узбеками я проходил лечение. Услышав об этом, руководство федерации – благодарю их – позвонило мне. Тогда телефон был у моей семьи, не у меня. Они сказали, что готовы оказать всестороннюю поддержку. Но тогда у меня была возможность решить все самому, я так и сказал, и выразил им огромную благодарность. Я испытал гордость. Ведь не зря 10 лет носил форму национальной сборной. Не раз за свой счет приезжал на национальные сборы. Как же мне не гордиться таким отношением? Но сейчас я все-таки обращусь.

– А из “Нефтчи”, клуба, которому вы посвятили годы, кто-нибудь звонил?

– Те, кто надо, знают. Самые лучшие годы моей карьеры связаны с “Нефтчи”. 6–7 лет – это вам не шутка. Было время, когда когда осталась без руководства, многие ушли, но я до конца делал все и даже больше ради успеха “Нефтчи”. Это подтвердит и Казбек Туаев, поскольку он тогда был главным тренером. Я играл шесть месяцев без зарплаты, полностью отдаваясь команде. Если бы, не дай Бог, получил травму, это очень плохо сказалось бы на моей карьере. Ведь тогда в команде не было ничего – только нашатырь и мазь “джонсон-беби”.

– То есть обида оправданна…

– Да. Потому что я по-настоящему любил эту команду. “Нефтчи” для меня был как “Реал”, “Барселона”, “Ювентус” или “Милан”. Прошли годы, и я вернулся в родной клуб в качестве тренера. Этим возвращением я обязан Садыгу Садыгову. Я не знаю другого президента, который бы жил командой так, как он. Каждый момент – спит, просыпается, в дороге – он думал о команде. Мое возвращение было очень успешным. Мы три года подряд становились чемпионами, в одном сезоне завоевали и чемпионат, и кубок – сделали “дубль”. А затем впервые вышли с “черно-белыми” в групповой этап Лиги Европы. И как футболист, и как тренер – мои самые большие успехи связаны с “Нефтчи”. Я всей душой болел за успех этой команды.

– Теперь очередь клуба…

– Да, теперь помощь нужна мне. Так же как когда-то я не отворачивался от команды, теперь очередь за клубом. Сейчас в руководстве – люди, которые знают футбол, ценят и заботятся. Верю, что прошлое не забывается. Потому что тот, кто забывает прошлое, не может смотреть в будущее с надеждой.

– А сами планируете обратиться?

– Да, раньше я не обращался, но сейчас дошел до такого состояния, что обращусь. И верю, что руководство не забудет прошлое. Но, поверьте Аллаху, мне очень стыдно.

– Почему?

– Потому что я никогда таким не был. На поле я сражался, боролся до конца. А сейчас попал в такую ситуацию, что уже не могу бороться.

