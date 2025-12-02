АПЛ: “хромающий” чемпион экзаменует дерзкого дебютанта

В связи с традиционно плотным декабрьским календарем XIV тур Английской премьер-лиги пройдет в середине недели (2–4 декабря).

Как передает İdman.Biz, одним из главных матчей тура станет противостояние действующего чемпиона “Ливерпуля” и дебютанта АПЛ “Сандерленда”.

"Ливерпуль" подходит к игре на восьмом месте с 21 очком, а "Сандерленд" идет шестым и имеет в активе 22 балла.

Команда Арне Слота в прошлом туре прервала неприятный отрезок, победив "Вест Хэм" 2:0, однако сезон у "красных" получается неровным: у "Ливерпуля" была худшая 12-матчевая серия во всех турнирах за десятилетия, а два последних домашних матча команда проиграла. При этом Слот не стал подтверждать, вернется ли Мохамед Салах в стартовый состав после недавнего выхода на замену. Дополнительный фактор - предстоящий отъезд Салаха на Кубок Африки 15 декабря.

По кадровой ситуации у "Ливерпуля" есть и хорошие новости: Флориан Вирц восстановился после травмы, Джо Гомес впервые за долгое время вышел в стартовом составе в АПЛ, а Александр Исак прервал безголевую серию в чемпионате. При этом тренерский штаб подчеркивает необходимость дозировать нагрузку в цикле из трех матчей за шесть дней.

"Сандерленд" приезжает на "Энфилд" в статусе главной сенсации среди новичков сезона и с мощным моральным зарядом после яркого камбэка с 0:2 до 3:2 в матче с "Борнмутом". Тренер Режи Ле Бри отметил характер команды, подчеркнув, что многие коллективы "сдались бы" в подобной ситуации. Еще одна важная деталь: "Сандерленд" не выигрывал у "Ливерпуля" на "Энфилде" с 1983 года.

Остальные пары XIV тура

2 декабря

"Борнмут" – "Эвертон"

"Фулхэм" – "Манчестер Сити"

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм"

3 декабря

"Арсенал" – "Брентфорд"

"Брайтон" – "Астон Вилла"

"Бернли" – "Кристал Пэлас"

"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест"

"Лидс" – "Челси"

4 декабря

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

Турнирная таблица АПЛ после XIII туров

1. "Арсенал" – 30

2. "Манчестер Сити" – 25

3. "Челси" – 24

4. "Астон Вилла" – 24

5. "Брайтон" – 22

6. "Сандерленд" – 22

7. "Манчестер Юнайтед" – 21

8. "Ливерпуль" – 21

9. "Кристал Пэлас" – 20

10. "Брентфорд" – 19

11. "Борнмут" – 19

12. "Тоттенхэм" – 18

13. "Ньюкасл" – 18

14. "Эвертон" – 18

15. "Фулхэм" – 17

16. "Ноттингем Форест" – 12

17. "Вест Хэм" – 11

18. "Лидс" – 11

19. "Бернли" – 10

20. "Вулверхэмптон" – 2

Теймур Тушиев

İdman.Biz