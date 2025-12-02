АПЛ: “хромающий” чемпион экзаменует дерзкого дебютанта

В связи с традиционно плотным декабрьским календарем XIV тур Английской премьер-лиги пройдет в середине недели (2–4 декабря).
Как передает İdman.Biz, одним из главных матчей тура станет противостояние действующего чемпиона “Ливерпуля” и дебютанта АПЛ “Сандерленда”.
"Ливерпуль" подходит к игре на восьмом месте с 21 очком, а "Сандерленд" идет шестым и имеет в активе 22 балла.
Команда Арне Слота в прошлом туре прервала неприятный отрезок, победив "Вест Хэм" 2:0, однако сезон у "красных" получается неровным: у "Ливерпуля" была худшая 12-матчевая серия во всех турнирах за десятилетия, а два последних домашних матча команда проиграла. При этом Слот не стал подтверждать, вернется ли Мохамед Салах в стартовый состав после недавнего выхода на замену. Дополнительный фактор - предстоящий отъезд Салаха на Кубок Африки 15 декабря.
По кадровой ситуации у "Ливерпуля" есть и хорошие новости: Флориан Вирц восстановился после травмы, Джо Гомес впервые за долгое время вышел в стартовом составе в АПЛ, а Александр Исак прервал безголевую серию в чемпионате. При этом тренерский штаб подчеркивает необходимость дозировать нагрузку в цикле из трех матчей за шесть дней.
"Сандерленд" приезжает на "Энфилд" в статусе главной сенсации среди новичков сезона и с мощным моральным зарядом после яркого камбэка с 0:2 до 3:2 в матче с "Борнмутом". Тренер Режи Ле Бри отметил характер команды, подчеркнув, что многие коллективы "сдались бы" в подобной ситуации. Еще одна важная деталь: "Сандерленд" не выигрывал у "Ливерпуля" на "Энфилде" с 1983 года.
Остальные пары XIV тура
2 декабря
"Борнмут" – "Эвертон"
"Фулхэм" – "Манчестер Сити"
"Ньюкасл" – "Тоттенхэм"
3 декабря
"Арсенал" – "Брентфорд"
"Брайтон" – "Астон Вилла"
"Бернли" – "Кристал Пэлас"
"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест"
"Лидс" – "Челси"
4 декабря
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"
Турнирная таблица АПЛ после XIII туров
1. "Арсенал" – 30
2. "Манчестер Сити" – 25
3. "Челси" – 24
4. "Астон Вилла" – 24
5. "Брайтон" – 22
6. "Сандерленд" – 22
7. "Манчестер Юнайтед" – 21
8. "Ливерпуль" – 21
9. "Кристал Пэлас" – 20
10. "Брентфорд" – 19
11. "Борнмут" – 19
12. "Тоттенхэм" – 18
13. "Ньюкасл" – 18
14. "Эвертон" – 18
15. "Фулхэм" – 17
16. "Ноттингем Форест" – 12
17. "Вест Хэм" – 11
18. "Лидс" – 11
19. "Бернли" – 10
20. "Вулверхэмптон" – 2
Теймур Тушиев