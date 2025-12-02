Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге складывается необычная ситуация: два матча XIX тура пройдут уже сейчас, хотя календарь официально находится лишь на XV туре.

Как передает İdman.Biz, причина проста - "Барселона", "Атлетико", "Атлетик" и мадридский "Реал" в январе участвуют в Суперкубке Испании, поэтому их встречи были вынесены заранее.

Это делает ближайшие игры особенно интересными: они влияют на турнирную таблицу уже сейчас, хотя к январю команды будут жить в совсем иных обстоятельствах. Эти матчи можно рассматривать и как своеобразную генеральную репетицию перед Суперкубком.

“Барселона” - “Атлетико” (2 декабря, начало в 23:59 по Баку)

После XIV туров "Барселона" вышла в лидеры, набрав 34 очка и воспользовавшись осечкой "Реала". "Атлетико" идет четвертым с 31 баллом. У каталонцев серьезные кадровые проблемы: вне игры тер Штеген, Араухо, Гави и Фермин Лопес - это ударило по обороне и центру поля. В "Атлетико" не сыграет Маркос Льоренте, а участие Робена Ле Нормана остается под вопросом.

Ханси Флик на пресс-конференции признал, что у команды были подъемы и спады, и отметил необходимость добиться стабильности, особенно в защите. При этом он назвал предстоящий матч шансом укрепить лидерство.

Диего Симеоне, напротив, много хвалил "Барселону", выделив ее "невероятную атаку" и сильные индивидуальности. При этом он подчеркнул, что его команда находится в хорошей серии и постарается "повести игру туда, где сможет нанести ущерб" сопернику.

“Атлетик” - “Реал” (3 декабря, 22:00 по Баку)

В минувший уик-энд команда Хаби Алонсо упустила лидерство, сыграв вничью с одним из аутсайдеров - "Жироной" (1:1). Это уже третья подряд ничья мадридцев, что говорит о не лучшем состоянии команды. "Атлетик", бывший соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов, занимает восьмое место с 20 очками и способен дать бой любому гранду.

У басков хорошие новости по составу: к игре готовы Галаррета и Лапорт, но Юри остается под сомнением.

У "Реала" также постепенно восстанавливается оборона - к тренировкам вернулись Рюдигер и Милитао. Тем не менее испанские СМИ отмечают, что команда по-прежнему испытывает трудности с глубиной состава, особенно на фоне плотного графика и серии выездов.

Хаби Алонсо подчеркивает, что команда "очень едина" и намерена оставаться в борьбе за трофеи до конца сезона. После ничьей с "Жироной" он признал, что "Реалу" не хватило точности в реализации моментов, и отметил важность вернуться на победный путь и снова брать по три очка.

Теймур Тушиев

İdman.Biz