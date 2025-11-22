УЕФА оштрафовал соперника "Карабаха"

Немецкий клуб "Айнтрахт" (Франкфурт), с которым "Карабах" встретится в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу, был оштрафован.

Как сообщает İdman.Biz, причиной штрафа стали события, произошедшие в домашнем матче франкфуртцев против английского "Ливерпуля".

Общая сумма штрафа для клуба Бундеслиги составит 39 250 евро (примерно 76 000 AZN). Против "Айнтрахта" были применены санкции в размере 11 000 евро (около 21 600 AZN) за закрытие общественных проходов на стадионе, 10 750 евро (примерно 21 000 AZN) за использование пиротехники и 17 500 евро (около 34 300 AZN) за трансляцию сообщений, не соответствующих спортивному мероприятию.

İdman.Biz