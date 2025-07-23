Анна Башта: "Я решила больше не считать пропущенные турниры"

«Я решила больше не считать пропущенные турниры. Считаю дни до возвращения».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила лидер сборной Азербайджана по женской сабле Анна Башта, восстанавливающаяся после травмы.

Она рассказала о том, что в Тбилиси стартовал чемпионат мира по фехтованию.

«Пятый в моей жизни…И на который я не выйду. Врачи не разрешают. Нельзя. Еще рано.

Спорт научил меня бороться. Сейчас он учит меня ждать. Я знаю точный вес медали чемпионата мира и моей сабли, которая лежит в чехле. Опять.

Спорт дал мне стальные мышцы и хрупкие мечты. Теперь он дает урок, который сложнее любого финала», - написала Башта в соцсети.

İdman.biz