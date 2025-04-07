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Гимназиада: азербайджанская шпажистка завоевала золотую медаль - ФОТО

Фехтование
Новости
7 Апреля 2025 16:38
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Гимназиада: азербайджанская шпажистка завоевала золотую медаль - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на Спортивных играх Гимназиады ISF U-15 в Сербии.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, такого успеха добилась наша шпажистка Мирнурай Абасова.

В полуфинале она победила сербку Уну Петкович со счетом 15:11. Абасова также одержала уверенную победу в финале. Наша фехтовальщица победила китаянку Чжу Шиинь - 15:11.

Отметим, что количество наград, завоеванных нашей командой на соревнованиях, возросло до 12. Ранее наша команда завоевала две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

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15:40

В Сербии продолжаются Спортивные игры Гимназиады ISF U15.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, во второй день соревнований по фехтованию борьбу начали шпажистки.

Одна из представительниц сборной Азербайджана, Мирнурай Абасова, успешно провела первые встречи. В четвертьфинале она встретилась с румынкой Арианан Джорджианой Ковачи. Наша шпажистка, сохранявшая преимущество от начала и до конца поединка, победила соперницу со счетом 15:10. Абасова обеспечила себе как минимум бронзовую медаль, выйдя в полуфинал.

Другая наша фехтовальщица Айдан Атакишиева уступила в 1/8 финала, а Эснат Мирзаева - в 1/4 финала.

Отметим, что в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала 11 медалей.

İdman.biz

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