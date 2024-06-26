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Впервые в истории чемпионатов Европы

Евро-2024
Новости
26 Июня 2024 22:40
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Впервые в истории чемпионатов Европы

Впервые в истории чемпионатов Европы все команды в одной группе завершили групповой этап с одинаковым количеством очков.

İdman.biz сообщает, что данное событие было зафиксировано в группе Е на ЕВРО-2024.

Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по 4 очка после трёх игр. В результате то, какое место займет сборная, определялся разницей мячей. В итоге украинцы, занявшие последнее место, остались вне плей-офф.

Еще одним интересным моментом в истории турнира является то, что впервые команда, набравшая 4 очка, оказалась последней в группе.

Отметим, что в последнем сегодняшнем туре обе игры завершились вничью.

İdman.biz

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