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Шик вошел в историю сборной Чехии

Евро-2024
Новости
22 Июня 2024 21:14
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Шик вошел в историю сборной Чехии

Патрик Шик стал самым результативным игроком сборной Чехии на чемпионатах Европы.

İdman.biz сообщает, что он поднялся на 1-е место с 6 голами.

Шик, забивший 5 раз на ЕВРО-2020, свой первый гол на ЕВРО-2024 забил сегодня в матче против Грузии. Патрик оставил позади Милана Бароша (ЕВРО-2004), у которого на счету 5 голов. Владимир Шмицер запомнился четырьмя голами на финальных этапах (ЕВРО-96 – 1, ЕВРО-2000 – 2, ЕВРО-2004 – 1).

Отметим, что Чехия, проигравшая Португалии в первом туре, во втором туре сыграла вничью с Грузией.

İdman.biz

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