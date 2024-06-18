Третий в истории футбола

Сборная Франции одержала свою 100-ю победу под руководством Дидье Дешама.

İdman.biz сообщает, что в первом туре ЕВРО-2024 «трехцветные» обыграли Австрию со счетом 1:0.

Дешам достиг отметки «100» в своем 154-м матче в составе сборной Франции. В историю футбола он вошел как третий главный тренер, одержавший 100 и более побед в одной команде.

Рекорд принадлежит Йоахиму Лёву. Он привел сборную Германии к 122 победам. Оскар Табарес порадовался 104 успехам в составе сборной Уругвая.

Отметим, что Лёву удалось это сделать в 196 матчах, а Табаресу - в 221.

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