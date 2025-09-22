24 Сентября 2025
Состоялся второй этап Кубка Федерации по маунтинбайку - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
22 Сентября 2025 19:06
43
В Баку состоялся второй этап Кубка Федерации по маунтинбайку в дисциплине эндуро.

Как передает İdman.biz, турнир прошел в Парке горных велосипедов и собрал более 30 участников.

Среди любителей 2008 года рождения и старше победителем стал Эмин Сулейманов. Второе место занял Али Гаджиев, третьим стал Парвиз Ильясов.

В категории спортсменов 2009 года рождения и моложе первые три места заняли представители Республиканской олимпийской школы велоспорта: Айдын Мамедов, Тахир Гулузаде и Тогрул Мамедли. Отличившиеся участники были награждены медалями и дипломами от Федерации велоспорта Азербайджана.

İdman.biz

