24 Сентября 2025
RU

В Баку прошел велопробег в рамках "Европейской недели мобильности" - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
21 Сентября 2025 12:28
46
В Баку прошел велопробег в рамках "Европейской недели мобильности" - ФОТО

В столице Азербайджана состоялся велопробег, организованный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) совместно с Федерацией велоспорта Азербайджана (AzVIF). Акция прошла в рамках "Европейской недели мобильности", сообщает İdman.biz.

Маршрут велопробега начался у Аллеи шехидов, пролегал по велосипедной полосе и завершился в парке имени Гусейна Джавида. В заезде приняли участие около 40 любителей и профессиональных велосипедистов.

Главной целью мероприятия стало продвижение использования экологически чистого транспорта среди жителей Баку, а также привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды. По итогам заезда всем участникам вручили сертификаты.

İdman.biz.

Тэги:

Новости по теме

Молодым людям с аутизмом в Азербайджане подарили велосипеды - ФОТО
23 Сентября 14:48
Велосипедный спорт

Молодым людям с аутизмом в Азербайджане подарили велосипеды - ФОТО

Велосипеды были представлены в Центре аутизма
Состоялся второй этап Кубка Федерации по маунтинбайку - ФОТО
22 Сентября 19:06
Велосипедный спорт

Состоялся второй этап Кубка Федерации по маунтинбайку - ФОТО

Победители соревнований в дисциплине эндуро определены
UCI выразил сомнение в способности Испании проводить крупнейшие международные турниры
16 Сентября 00:52
Велосипедный спорт

UCI выразил сомнение в способности Испании проводить крупнейшие международные турниры

Международный союз велосипедистов осудил испанское правительство
Наталья Валлек: "До сих пор в шоке от победы в Турции" - ФОТО
11 Сентября 22:02
Велосипедный спорт

Наталья Валлек: "До сих пор в шоке от победы в Турции" - ФОТО

Азербайджанская спортсменка рассказала о своем недавнем успехе на велогонке

Трагедия во Франции: 16-летний велогонщик скончался во время заезда
9 Сентября 00:21
Велосипедный спорт

Трагедия во Франции: 16-летний велогонщик скончался во время заезда

Ноа Сартис упал после остановки сердца, реанимация не помогла

В Федерации велоспорта Азербайджана состоялось совещание по национальной сборной - ФОТО
8 Сентября 17:44
Велосипедный спорт

В Федерации велоспорта Азербайджана состоялось совещание по национальной сборной - ФОТО

Сахиб Алекперов отметил, что руководство AzVİF уделяет особое внимание повышению уровня подготовки членов национальных сборных

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати