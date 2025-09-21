В Баку прошел велопробег в рамках "Европейской недели мобильности" - ФОТО

В столице Азербайджана состоялся велопробег, организованный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) совместно с Федерацией велоспорта Азербайджана (AzVIF). Акция прошла в рамках "Европейской недели мобильности", сообщает İdman.biz.

Маршрут велопробега начался у Аллеи шехидов, пролегал по велосипедной полосе и завершился в парке имени Гусейна Джавида. В заезде приняли участие около 40 любителей и профессиональных велосипедистов.

Главной целью мероприятия стало продвижение использования экологически чистого транспорта среди жителей Баку, а также привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды. По итогам заезда всем участникам вручили сертификаты.

