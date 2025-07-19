В Баку состоялась велогонка среди журналистов - ФОТО

В честь 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы Азербайджанская федерация велосипедного спорта организовала велогонку среди представителей средств массовой информации.

Как передает İdman.biz, соревнования прошли на территории Велопарка и собрали около 40 участников.

На первом этапе состоялись полуфинальные заезды, по итогам которых определились финалисты. В решающей гонке среди женщин победу одержала Назиля Ахмедова (Real TV), второе место заняла Айсу Хагвердиева (Baku TV), а третьей стала Вусала Саид. В мужском финале триумфатором стал Фейруз Рагимов (CBC TV), серебро завоевал Аббас Насиров (Baku TV), а бронзу — Умид Сулейманов (Idman TV).

Награды победителям вручил президент Азербайджанской федерации велосипедного спорта Заур Ахундов. Всем участникам мероприятия также были вручены памятные сертификаты.

В рамках события состоялась презентация новой формы сборной Азербайджана по велосипедному спорту.

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