Допинг или случайность? – İdman.Biz разбирает случай азербайджанского велогонщика

На днях стало известно, что азербайджанский велогонщик Артем Проскуряков был временно отстранен от сборной страны в связи с положительной допинг-пробой. “Разведывательное тестирование” спортсмена было проведено на чемпионате мира по велоспорту на шоссе UCI в Кигали (Руанда) в сентябре этого года. В крови атлета были обнаружены метамфетамин и его метаболиты.

Эта новость вызвала многочисленные обсуждения в сети. İdman.Biz решил разобраться, где может содержаться метамфетамин и какое влияние оказывает на организм человека.

Метамфетамин – это мощный психостимулятор из группы амфетаминов, который сильно воздействует на центральную нервную систему и может серьезно навредить здоровью. Это высокоаддиктивное вещество. Оно не зарегистрировано в качестве лекарственного препарата, и его использование запрещено в большинстве стран, включая Азербайджан. В отдельных государствах существуют исключения для редких форм препаратов, применяемых при лечении СДВГ или ожирения. Однако специалисты отмечают, что использование метамфетамина даже в медицинских целях несет высокий риск зависимости и может оказывать разрушительное воздействие на организм.

Диетолог Наргиз Ахмедова в беседе с İdman.Biz подчеркнула, что метамфетамин не содержится ни в одном легальном средстве для снижения массы тела, а также отсутствует в легальных нутрицевтиках, витаминных комплексах и спортивном питании: “Метамфетамин - это синтетический психостимулятор амфетаминового ряда, полностью запрещенный антидопинговыми правилами. Случайное попадание вещества из стандартных средств для похудения или аптечных чаев невозможно”.

При этом специалист отметила, что на рынке существует большое количество несертифицированных добавок, “жиросжигателей” и чаев для похудения, содержащих незадекларированные синтетические стимуляторы:

“Сюда входят производные фенэтиламина, DMAA, DMBA, BMPEA, а также аналоги эфедрина. Метаболиты этих соединений могут давать перекрестную реакцию в лабораторных тестах, формируя амфетаминоподобный профиль, что иногда воспринимается как наличие метамфетамина.

Особенно часто подобные ситуации возникают у подростков и молодых спортсменов, использующих недоброкачественные средства для энергии или похудения, приобретенные вне аптечной сети. В таких продуктах стимуляторы нередко не указываются на упаковке. Таким образом, выявление амфетаминового следа в крови 18-летнего спортсмена не обязательно свидетельствует о намеренном употреблении запрещенного вещества”.

Что касается влияния метамфетамина на спортивные результаты: психоактивные стимуляторы центральной нервной системы могут временно снижать ощущение усталости и вызывать прилив сил. Однако их реальное влияние на физическую работоспособность до конца не изучено.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (2009), показано, что небольшие дозы L-метамфетамина (не злоупотребляемый изомер вещества) не улучшают показатели физической работоспособности на стационарном велосипеде, но несколько повышают диастолическое артериальное давление.

Систематический обзор исследований на эту тему, опубликованный в Sports Medicine – Open (2022), отмечает, что найдено лишь одно исследование, оценивающее влияние метамфетамина на физическую активность – именно то, которое упомянуто выше. Авторы подчеркивают недостаточность данных и необходимость дальнейшего мониторинга и изучения эффектов вещества.

Отметим, что в настоящий момент проводится расследование обстоятельств попадания запрещенных веществ в организм Артема Проскурякова. У спортсмена есть право запросить проведение анализа пробы B.

Лейла Эминова

İdman.Biz