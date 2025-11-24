24 Ноября 2025
Подготовка к велогонке "Баку - Ханкенди": мировые лидеры велоспорта собрались в Копенгагене – ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
24 Ноября 2025 14:56
29
Исполнительный вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AzVİF) Фикрет Гусейнов принял участие в Генеральной Ассамблее Международной ассоциации организаторов велогонок (AIOCC), которая прошла в Копенгагене (Дания).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию велосипедного спорта Азербайджана, в мероприятии также участвовал президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян.

Основной темой обсуждения стали велогонки различного уровня, которые пройдут в 2026 году, включая Азербайджанскую велогонку категории 2.1 "Баку - Ханкенди", запланированную на 10-14 мая.

Во время ассамблеи рассматривались вопросы, связанные с организацией международных соревнований, возникающие проблемы и способы их решения, а также применение опыта организации гонок в других странах. Кроме того, участники заслушали выступление президента международной федерации.

İdman.Biz

