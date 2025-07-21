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Айдын Сулейманлы играет во Франции

Шахматы
Новости
21 Июля 2025 10:18
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Айдын Сулейманлы играет во Франции

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы принимает участие на турнире во Франции.

Как сообщает İdman.biz, он играет на 13-м фестиваль в Экс-ан-Провансе. В зачете Мастерс, на который заявились 295 игроков, включая 57 гроссмейстеров. После двух туров Сулейманлы набрал 1,5 очка и обосновался в Топ-30.

Среди других известных имен во Франции играют Йорден Ван Форест (Нидерланды), Павел Эльянов (Украина), Нильс Гранделиус (Швеция), Баадур Джобава (Грузия) и другие.

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров.

İdman.biz

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