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ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию

Шахматы
Новости
21 Июля 2025 15:28
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ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию

Совет ФИДЕ на своем заседании в Батуми подтвердил проведение Кубка мира в Индии.

Как передает İdman.biz, он состоится с 31 октября по 27 ноября, но в каком именно городе пока неизвестно.

Кубок мира является частью чемпионского цикла - три лучших шахматиста попадут в турнир претендентов.

Отметим, что отбор на Кубок мира прошли три азербайджанских шахматиста - Рауф Мамедов, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде. А Ниджат Абасов сыграет в статусе полуфиналиста последнего Кубка мира.

Также в Индии выступят и ведущие шахматисты с высоким рейтингом, так что точное количество участников от Азербайджана определится позже.

İdman.biz

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