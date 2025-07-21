ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию

Совет ФИДЕ на своем заседании в Батуми подтвердил проведение Кубка мира в Индии.

Как передает İdman.biz, он состоится с 31 октября по 27 ноября, но в каком именно городе пока неизвестно.

Кубок мира является частью чемпионского цикла - три лучших шахматиста попадут в турнир претендентов.

Отметим, что отбор на Кубок мира прошли три азербайджанских шахматиста - Рауф Мамедов, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде. А Ниджат Абасов сыграет в статусе полуфиналиста последнего Кубка мира.

Также в Индии выступят и ведущие шахматисты с высоким рейтингом, так что точное количество участников от Азербайджана определится позже.



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