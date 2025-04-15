Азербайджанский шахматист стал призером в Рейкьявике и достиг важного рубежа

Азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы стал призером традиционного шахматного турнира «Рейкьявик Опен» (Исландия) и достиг психологически важного рубежа.

Как передает İdman.biz, Мурадлы в заключительном туре сыграл вничью с соотечественником Эльтаджем Сафарли.

В результате Магомед набрал семь очков и поделил 2–11-е места, но по дополнительным показателям занял третье место.

Не менее важно, что благодаря успешному выступлению в Рейкьявике Мурадлы преодолел психологическую рейтинговую отметку в 2600 пунктов. Сейчас в его активе 2588, а по итогам завершившегося турнира он прибавил 12,5 пункта.

Что касается Эльтаджа Сафарли (2617), он с 6,5 очками занял 12-е место. По итогам соревнования он прибавил 2,5 пункта рейтинга.

Победителем турнира стал иранец Пархам Махсудлу, набравший 7,5 очков.

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