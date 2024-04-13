Абасов против Непомнящего на старте второго круга турнира претендентов

Сегодня в Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.
Как передает İdman.biz, участники начинают второй круг соревнования. Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов в восьмом туре сыграет с лидирующим Яном Непомнящим. Встреча с россиянином в первом туре завершилась вничью.
После первого круга Ниджат набрал 2 очка и замыкает таблицу.
8-й тур
Ян Непомнящий - Ниджат Абасов
Хикару Накамура - Фабиано Каруана
Рамешбабу Праггнанандха - Алиреза Фирузджа
Видит Сантош Гуджарати - Доммараджу Гукеш
Турнирное положение:
1. Непомнящий - 4,5 очка
2-4. Гукеш, Каруана, Праггнанадха - по 4
5-6. Накамура, Видит - по 3,5
7. Фирузджа - 2,5
8. Абасов - 2.
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