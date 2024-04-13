13 Апреля 2024
RU

Абасов против Непомнящего на старте второго круга турнира претендентов

Шахматы
Новости
13 Апреля 2024 10:03
Абасов против Непомнящего на старте второго круга турнира претендентов

Сегодня в Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.

Как передает İdman.biz, участники начинают второй круг соревнования. Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов в восьмом туре сыграет с лидирующим Яном Непомнящим. Встреча с россиянином в первом туре завершилась вничью.

После первого круга Ниджат набрал 2 очка и замыкает таблицу.

8-й тур

Ян Непомнящий - Ниджат Абасов
Хикару Накамура - Фабиано Каруана
Рамешбабу Праггнанандха - Алиреза Фирузджа
Видит Сантош Гуджарати - Доммараджу Гукеш

Турнирное положение:

1. Непомнящий - 4,5 очка

2-4. Гукеш, Каруана, Праггнанадха - по 4

5-6. Накамура, Видит - по 3,5

7. Фирузджа - 2,5

8. Абасов - 2.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Манафов захватил лидерство в чемпионате
10:32
Шахматы

Манафов захватил лидерство в чемпионате

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин набирает обороты
Расписание партий Абасова во втором круге турнира претендентов
12 Апреля 11:43
Шахматы

Расписание партий Абасова во втором круге турнира претендентов

Завтра на турнире претендентов в Торонто начнется второй круг
Абасов сыграл вничью с Видитом
12 Апреля 08:04
Шахматы

Абасов сыграл вничью с Видитом

В Торонто продолжается турнир претендентов по шахматам
В чемпионате Азербайджана принимают участие 20 шахматистов - ФОТО
11 Апреля 18:59
Шахматы

В чемпионате Азербайджана принимают участие 20 шахматистов - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин
Абасов ждет встречи с Видитом
11 Апреля 08:43
Шахматы

Абасов ждет встречи с Видитом

В Торонто продолжается турнир претендентов по шахматам
Абасов уступил Праггнанандхе на турнире претендентов
11 Апреля 08:19
Шахматы

Абасов уступил Праггнанандхе на турнире претендентов

Встреча с финалистом Кубка мира завершилась на 45-м ходу

Самое читаемое

Футболист "Карабаха": "Никто не верил, что я забью столько голов" - ВИДЕО
11 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Футболист "Карабаха": "Никто не верил, что я забью столько голов" - ВИДЕО

"Этот сезон стал для меня успешным"
Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА
10 Апреля 17:25
Мировой футбол

Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА

IFFHS подготовил статистический отчет по первому игровому дню
Синдром "Баварии"
10 Апреля 12:59
Мировой футбол

Синдром "Баварии"

Немецкий клуб не побеждал на этом этапе уже три года
Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО
11 Апреля 07:17
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 5 голов в Париже, 3 - в Мадриде - ВИДЕО

Завершились первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов