Абасов против Непомнящего на старте второго круга турнира претендентов

Сегодня в Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.

Как передает İdman.biz, участники начинают второй круг соревнования. Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов в восьмом туре сыграет с лидирующим Яном Непомнящим. Встреча с россиянином в первом туре завершилась вничью.

После первого круга Ниджат набрал 2 очка и замыкает таблицу.

8-й тур

Ян Непомнящий - Ниджат Абасов

Хикару Накамура - Фабиано Каруана

Рамешбабу Праггнанандха - Алиреза Фирузджа

Видит Сантош Гуджарати - Доммараджу Гукеш

Турнирное положение:

1. Непомнящий - 4,5 очка

2-4. Гукеш, Каруана, Праггнанадха - по 4

5-6. Накамура, Видит - по 3,5

7. Фирузджа - 2,5

8. Абасов - 2.

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