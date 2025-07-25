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Эрхан Токер: "Будем бороться за выход в групповой этап Кубка Европы"

Баскетбол
Новости
25 Июля 2025 11:14
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Эрхан Токер: "Будем бороться за выход в групповой этап Кубка Европы"

Баскетбольная команда «Абшерон Лайонс», которая представит Азербайджан в Кубке Европы, будет бороться за выход в групповой этап.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил главный тренер абшеронского клуба Эрхан Токер.

Он отметил, что соперники сильные:

«Мы очень рады играть в Европе. Будем бороться за выход в групповой этап. У нас сильные соперники. Но состав группы может измениться. Есть команды, которые играют в квалификационных раундах Лиги чемпионов. Лучше сказать что-то после попадания в группу. Желаю также успехов двум другим нашим командам - «Сабаху» и «Нефтчи», которые будут играть в еврокубках».

Специалист подчеркнул, что состав команды еще не сформирован:

«Жребий брошен, и нашим соперником станет кипрский «Анортосис». Хотим выйти в следующий этап, продемонстрировав хорошую игру. Сейчас пытаемся сформировать команду. Насколько нам известно, соперник тоже еще не полностью сформирован. Нам предстоит сыграть две игры. Пока рано что-либо говорить, так как список участников команды еще не полностью сформирован».

Отметим, что «Абшерон Лайонс» встретится с кипрским «Анортосисом» в первом квалификационном раунде Кубка Европы. Победитель этого матча продолжит борьбу в группе H с клубами «Касадемон» (Сарагоса, Испания), «Фалько» (Венгрия) и «Баккен Беарз» (Дания).

Матчи квалификационного раунда Кубка Европы пройдут 24 сентября и 1 октября.

İdman.biz

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