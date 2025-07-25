Тренер "Нефтчи": "Первой целью в Кубке Европы станет выход в следующий этап"

«Первой целью баскетбольного клуба «Нефтчи», который представит Азербайджан в Кубке Европы, станет выход в следующий этап».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил тренер команды Давити Чивчивадзе.

Грузинский специалист подчеркнул, что соперники в группе, в которой им предстоит играть, сильны:

«Это исторический момент для клуба. Наша команда впервые будет участвовать в Кубке Европы. Я горжусь тем, что тоже внес свой вклад в это событие. Что касается соперников, то «Бурсаспор» - одна из сильнейших команд Европы по домашним играм и регулярно участвует в плей-офф. «Трефл» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Польши, а в этом году - национальный кубок. «Калев/Крамо» - последний чемпион Эстонии. Группа очень сложная, и мы сформироуем команду, которая сможет бороться с этими соперниками. Сделаем все возможное для достижения желаемого результата. Наша главная цель - выйти в следующий этап. Поскольку это наше первое участие, каждая победа важна».

Тренер рассказал об изменениях в команде:

«У нас произошли большие изменения в составе и тренерском штабе. Виталий Степановский - замечательный тренер и человек. Я встречался с ним этим летом на конгрессе в Греции, и у нас были очень интересные беседы. Его опыт и стремление, уверен, помогут нам достичь наших целей. Желаю главному тренеру и «Нефтчи» успехов в предстоящих соревнованиях. Хочу обратиться ко всем болельщикам «Нефтчи», азербайджанским любителям спорта, особенно баскетбола, чтобы они пришли и поддержали нас. Игра при полных трибунах всегда придает уверенности».

Отметим, что «Нефтчи» будет играть в первой группе Кубка Европы с «Калевом/Крамо» (Эстония), «Бурсаспором» (Турция) и «Трефлом» (Польша).

İdman.biz