Наши бадминтонисты завоевали в Ботсване 6 медалей - ФОТО

В Ботсване прошел турнир по бадминтону "Botswana International 2024" серии "Future".

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 3 золотые и 3 бронзовые медали.

Дики Пангесту завоевал золотую медаль в индивидуальных соревнованиях бадминтонистов, Агиль Габилов-Дики Пангесту - в парном разряде, а тандем Агиль Габилов-Эра Мафтуха - в смешанной парной категории на международном турнире с участием спортсменов стран Африки и Европы.

Пара Джахид Алхасанов-Хаджар Нуриева завоевала еще одну медаль в смешанном парном разряде. Наши бадминтонисты вышли в полуфинал и завоевали бронзовую медаль.

Еще две бронзовые медали завоеваны в личном зачете бадминтонисток. Их выиграли Хаджар Нуриева и Эра Мафтуха в соответствующих категориях.

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