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Азербайджанские бадминтонисты завоевали медаль на международном турнире - ФОТО

Бадминтон
Новости
15 Мая 2025 16:49
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Азербайджанские бадминтонисты завоевали медаль на международном турнире - ФОТО

Наши бадминтонисты до 19 лет завоевали бронзовую медаль на международном турнире, проходившем в Свиленграде, Болгария.

Как сообщает İdman.biz, тандем Ульви Гусейнова и Лейлы Джамалзаде вышел в полуфинал в смешанном парном разряде и занял третье место на турнире Bulgarian Junior International 2025.

Наши бадминтонисты, одолевшие на пути к полуфиналу соперников из Люксембурга и Болгарии, были вынуждены прекратить соревнования из-за травмы Ульви Гусейнова буквально в шаге от финала.

Лейле Джамалзаде удалось выйти в 1/8 финала в личном зачете среди девушек, а Ульви Гусейнову - в 1/4 финала среди юношей.

İdman.biz

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